Stroomstoring Kooilanden Dokkum

za 13 november 2021 18.26 uur

DOKKUM - Een aantal straten in de Kooilanden kampt sinds 18.10 uur met een stroomstoring. Volgens de website van Liander betreft het een gedeelte van de mr. J.P. Miedemastraat en de D. Huijser van Reenenstraat.

Volgens Liander is er een monteur onderweg en is de verwachting dat de storing om 21.00 uur verholpen is.

Update: Om 18.55 uur was de storing gedeeltelijk verholpen en de eindtijd is verschoven naar 23.15 uur.

Zondagmorgen om 09.00 uur is de storing nog niet opgelost. Klanten kunnen niet beschikken over alle 3 de fasen. Verwachte tijd van oplossen is bijgesteld naar zondagmiddag 12.00 uur.Zondagmiddag om 12.08 uur was de storing opgelost.