Dit zijn de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt

za 13 november 2021 13.08 uur

DRACHTEN - Na al die tijd ben je dan eindelijk zover dat je op zoek bent naar een (nieuw) huis! Maar wat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen binnen de woningmarkt? Waar moet je momenteel op letten? Wat mag je absoluut niet vergeten te doen? Heb je een makelaar nodig? Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen voor jou als (toekomstig) woningkoper. Benieuwd wat de laatste ontwikkelingen zijn? Wij leggen je in dit artikel uit waar je op moet letten. Lees snel verder om op de hoogte te zijn van de laatste feitjes!

Historisch lage rente

Afgelopen periode zijn de hypotheekrentes hystorisch laag uitgevallen. Je hoeft tegenwoordig zelfs al niet meer versteld te staan als je een rente van onder de 1% kunt krijgen. Vroeger konden mensen zich dit niet voorstellen, maar tegenwoordig is het dan toch echt de werkelijkheid. Dit is zelfs het geval bij meerdere hypotheekaanbieders. Echter loont het nog steeds om de rentes nauwkeurig te vergelijken, want onderaan de streep kan dit nog steeds veel geld voor jou schelen. Zo zorg je ervoor dat je geen dief van je eigen portemonnee bent!

Overhitte woningmarkt

Het is iets wat we de laatste tijd vaak gehoord hebben: de woningmarkt is oververhit. Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Het woord oververhit zegt het eigenlijk al, het is te "heet". Dit wil zeggen dat er momenteel een woningkrapte is. Momenteel zijn er namelijk meer mensen naar een huis op zoek dan dat er huizen aangeboden worden. Een gevolg hiervan is dat de woningprijzen ook (extreem) gestegen zijn. Dit betekent ook dat een huis kopen voor veel mensen momenteel lastig is. Daarom is dit onderwerp ook nadrukkelijk aangestipt tijdens de jaarlijkse begroting van de regering tijdens Prinsjesdag. Tijdens dit moment is benadrukt dat er meer geïnvesteerd zal worden in de woningmarkt. Wat dit precies gaat betekenen voor jou als koper en of verkoper is echter nog onduidelijk.

Ben je weer volledig op de hoogte?

Ben je weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkeling op de woningmarkt? Wij hopen dat we dit gerealiseerd hebben in elk geval. Hopelijk staat er binnenkort een verhuisbedrijf bij jou op de stoep om je te begeleiden naar jouw droomhuis. Tot die tijd willen wij je veel sterkte en succes wensen in jouw zoektocht naar huisje. Geniet vooral van het moment dat je jouw huis gevonden hebt!