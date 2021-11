Twee stappers opgepakt, agent naar ziekenhuis

za 13 november 2021 11.55 uur

DRACHTEN - Twee stappers van 21 jaar uit Drachten zijn vrijdagnacht door de politie opgepakt. De twee zitten nog vast en worden verhoord.

De twee mannen werden aangehouden op De Kaden in Drachten toen er diverse ruzies en vechtpartijen ontstonden. De mensenmassa keerde zich op een zeker moment tegen de politie.

Agent in arm gebeten

Een politieagent raakte in dezelfde nacht gewond aan zijn arm na een beet door de politiehond. De hondengeleider werd ook ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. Bij deze inzet werd de agent in de arm gebeten. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling.

Kaden schoongeveegd

Nadat er in totaal zo'n 15 politie voertuigen op De Kaden stonden, werd besloten om de straat schoon te vegen. Agenten op linie dreven de mensen weg.