Persco: nieuwe (ingewikkelde) maatregelen

vr 12 november 2021 19.46 uur

LEEUWARDEN - De komende drie weken gaan er nieuwe (ingewikkelde) maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregelen werden vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie van premier Rutte.

Aangepaste openingstijden

Niet-essentiële winkels en diensten (waaronder contactberoepen zoals de kapper) moeten om 18.00 uur de deuren sluiten. De horeca en essentiële winkels zoals supermarkten sluiten vanaf morgen om 20.00 uur. In de horeca blijft een coronatoegangsbewijs van toepassing waarbij gasten wel moeten gaan zitten.

Ook evenementen zijn alleen nog toegestaan tot 18.00 uur. De coronapas is hier ook verplicht en moeten krijgen een vaste zitplaats. Er geldt een maximaal aantal personen van 1250 mensen in een zaal.

Voor theaters, bioscopen en concertzalen (met zitplaatsen) geldt geen vervroegde sluiting. Ook sporten blijft mogelijk maar dan wel zonder publiek.

Anderhalve meter

De anderhalve meter is weer terug van geweest. Deze is verplicht op alle plekken waar geen coronapas verplicht is. Ook adviseert het kabinet om thuis te werken en maximaal 4 gasten op een dag thuis te ontvangen. In het onderwijs (MBO, HBO en WO) geldt een maximale groepsgrootte van 75 mensen.