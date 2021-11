Activist Jan Huzen en 47-jarige Drachtster bestraft voor opruiing en gevaarlijk rijgedrag

vr 12 november 2021 15.46 uur

DRACHTEN - ASSEN (ADP) - Jan Huzen van Steungroep Boeren en Burgers moet voor opruiing via Facebook een werkstraf van zestig uur uitvoeren. De politierechter legde hem ook een boete van 500 euro op voor gevaarlijk rijgedrag tijdens een demotour op de A28.

Een 47-jarige man uit Drachten kreeg dezelfde boete opgelegd. Hij reed tijdens de langzaam rijdende stoet op de linkerbaan.

De protesttour van de Steungroep Boeren en Burgers op 15 november 2020 was bedoeld als boerenprotest en voor behoud van de Nederlandse cultuur. In een lange karavaan reden de actievoerders in auto’s en een camper vanaf Harderwijk langzaam over de snelweg richting Hoogeveen. Ieder had een eigen reden om mee te doen, zei de man uit Drachten tegen de rechter. De een streed voor behoud van tradities als Zwarte Piet en de ander was het niet eens met de coronaregels of steunden de boeren. De Fries was medeorganisator van de tour, zei de man tegen de rechter.

Botsing met gezin met baby

Een vrachtwagenchauffeur zag de langzaam rijdende stoet te laat en week uit. Hij werd op dat moment door een auto ingehaald, met daarin een gezin met een paar maanden oude baby. Het kwam tot een botsing. Niemand raakte gewond. De rechter vond niet dat dit tweetal het ongeval heeft veroorzaakt, maar het had wel verband met de langzaam rijdende stoet. "De vrachtwagenchauffeur moest uitwijken voor een proteststoet die door u is geïnitieerd", zei de rechter tegen Huzen.

De voorman van de steungroep stond ook terecht voor opruiende teksten op Facebook. Hij liet zijn vrouw schrijven: "Aankomende zondagavond demotour van 21.00 tot 23.00 uur. Een avondklok!!! Nu eens kijken hoeveel macht Rutte heeft."

Zwarte Piet

De avondklok was net een paar dagen daarvoor ingegaan. Met deze tekst riep Huzen mensen op de wet te overtreden en de openbare orde te verstoren door, ondanks de avondklok, toch de straat op te gaan. Als waarschuwing legde de rechter hem ook een voorwaardelijke celstraf van een maand op. Huzen vond het allemaal overdreven, zei hij tegen de rechter. "Er worden wel ergere dingen geschreven in deze coronatijd", zei hij.

Tijdens de rechtszitting stond een twintigtal sympathisanten buiten het gebouw, waaronder één verkleed als Zwarte Piet. De geschminkte man wilde graag naar binnen, maar dat vond de rechter geen goed idee.