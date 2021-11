Stem en bepaal welke herfstfoto de winnaar wordt

vr 12 november 2021 13.55 uur

APPELSCHA - Neem even de tijd en stem de komende dagen mee in de fotowedstrijd met als thema 'herfst'. Momenteel staat op nummer één de 'grote bonte specht' met 29 pompeblêdsjes. Maar wordt deze foto de winnaar?

Over drie dagen (15 november) zal de uitslag officieel bekend worden. Er zijn in tien dagen tijd honderden foto's ingestuurd en vele 'pareltjes' kregen soms tot op heden nog maar weinig stemmen. Bijvoorbeeld de prachtige paddestoel. De foto werd gemaakt door Maria in Appelscha en heeft momenteel nog maar één stem.

Dus stem mee!

Iedereen met een account op WâldNet kan zoveel stemmen uitdelen als mogelijk. Dus pak die kans en kies de mooiste foto's. Voor de winnaar ligt er een prijs van 50 euro klaar.

Klik hier voor alle foto's die meedoen aan de wedstrijd.