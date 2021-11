Drie keer zoveel ziekenhuis-opnames in Noardeast-Fryslân

vr 12 november 2021 13.35 uur

LEEUWARDEN - Voor de tweede week op rij is een recordaantal Friezen positief getest op COVID-19. De afgelopen zeven dagen raakten 3558 personen besmet, tegen 1943 een week eerder.

Met een stijging van ruim 80% is het de grootste stijging in een week sinds de versoepelingen van 25 september. Het tal coronapatiënten in de ziekenhuizen verdubbelde in zeven dagen. "Nieuwe coronamaatregelen zijn hard nodig." zo laat de GGD Fryslân in een persbericht weten.

Het hoge aantal besmettingen zorgt voor overbelasting in de zorg. In de Friese ziekenhuizen liggen tweemaal zoveel coronapatiënten als vorige week. Het gaat om 60 personen, onder wie 9 op de IC. Ook de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen is groot. "Maatregelen zoals aangekondigd door het kabinet, zijn hard nodig." Wat die maatregelen ook behelzen, GGD Fryslân roept iedereen op zich in elk geval (weer) te houden aan de basismaatregelen: Afstand houden, handenwassen en het laten testen bij klachten.

Brandhaard Noardeast-Fryslân

De maatregelen zijn vooral nodig om niet-gevaccineerden te beschermen tegen ziekenhuisopname. Zij maken daarop bijna twintig maal zo veel kans als gevaccineerden. Dat in Noardeast-Fryslân het tal besmettingen al langere tijd hoog is en de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld, is af te leiden uit de ziekenhuisopnames. De afgelopen weken zijn driemaal zoveel opnames geregistreerd als gemiddeld in Friesland. Het ging in de meetperiode om vijftien patiënten.

Naar verhouding testten minder ouderen positief (vanaf 50 jaar). Maar de cijfers stijgen wel flink. Er raakten 419 zeventigplussers besmet, tegen 266 vorige week. Het aantal positieve tests bij zestigers steeg van 202 naar 309 in een week. In alle leeftijdsgroepen steeg het aantal besmettingen. Kinderen van vier tot twaalf jaar vormen nu de grootste groep.

Drukte bij testen

Doordat naast corona momenteel griep en verkoudheid veel voorkomen is het druk in de teststraten van GGD Fryslân. De afgelopen week zijn bij Friezen 18.972 testen afgenomen, het hoogste aantal sinds de coronacrisis. Het maken van een afspraak en de testuitslag kunnen daardoor langer duren. De GGD drukt mensen met klachten op het hart in de tussentijd (al of niet na een positieve zelftest) voor de zekerheid al in isolatie te gaan.

Vraag naar vaccinaties

De vraag naar vaccinaties is toegenomen sinds vorige week dinsdag nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Deze week besloten 4300 Friezen een prik te halen, tegen 3682 de week ervoor. Er zijn door de GGD nu 736.090 vaccins gegeven aan de 570.000 Friezen van boven de 12 jaar. Er zijn 3067 derde prikken gezet bij Friezen met een slecht afweersysteem.

Misverstanden over vaccinatie

GGD Fryslân blijft zoeken naar mensen die niet gevaccineerd zijn en dit mogelijk toch willen. Een onderzoek van Lifelines onder noorderlingen toont aan dat er nog voldoende kansen liggen. Onder een zesde deel van de niet-gevaccineerden bleken misverstanden te bestaan. Een deel daarvan gaf aan nog te wachten op een uitnodiging (terwijl prikken ook kan zonder afspraak). De anderen wisten niet dat de vaccinatie gratis is. Aan het onderzoek deden 23.000 mensen uit Noord-Nederland mee.

Boosterprik

Ouderen op de Friese Waddeneilanden kunnen vanaf 29 november een boosterprik krijgen. Deze prik is bedoeld om de in de tijd licht afnemende werking van het vaccin een oppepper te geven. Op Ameland (29 november) en Terschelling (1 en 2 december) komen inwoners van 75 jaar en ouder hiervoor in aanmerking. Op Schiermonnikoog en Vlieland krijgen alle zestigplussers de uitnodiging.

In de rest van het land komen eerst alleen tachtigplussers aan de beurt. Vanaf 18 november stuurt het RIVM hiervoor de eerste uitnodigingen. De landelijke planning is nu dat vanaf januari de leeftijdsgroep zestig tot tachtig jaar aan de beurt is.

