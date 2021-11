Bestelbus botst op boom op Zomerweg

vr 12 november 2021 10.25 uur

NOARDBURGUM - Op de Zomerweg bij Noardburgum kwam vrijdagochtend een bestelbus in botsing met een boom. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Een berger heeft de flink beschadigde bestelbus afgevoerd. De politie hield in de tussentijd het verkeer tegen. Nadat de bestelbus was geborgen, kon de weg even voor 10.00 uur weer vrijgegeven worden voor het doorgaande verkeer.

