Man (35) verdacht van ontucht met minderjarig schoonzusje - eis 1 jaar cel

do 11 november 2021 20.20 uur

LEEUWARDEN - Een paar jaar lang zou een inwoner van De Westereen (35) zijn minderjarige schoonzusje op verschillende manieren seksueel hebben bejegend. Begin vorig jaar deed het meisje, om haar jongere nichtje de beschermen, haar verhaal. De Westereender ontkent (bijna) alles.

“Als een bom die onder de eettafel is ontploft”

“Het voelt als een bom die onder de eettafel is ontploft”, had de moeder van het meisje gezegd toen de verdenkingen over de ontucht naar buiten kwamen. Het misbruik heeft niet alleen een zware wissel op haar dochter getrokken, de bekendmaking zorgde voor een tweedeling in het gezin. Het slachtoffer kampt met grote schuldgevoelens. “Voor iets waar ze op geen enkele manier schuld aan heeft”, stelde officier van justitie Ingrid Kluiter.

Appjes via Facebook Messenger

Het meisje moest in therapie. Bij haar is PTSS en andersoortige traumaklachten vastgesteld. Zij zou vanaf begin 2017 een paar jaar lang seksueel zijn bejegend door de verdachte, toen nog partner van haar zus. Aanvankelijk waren de contacten onschuldig, maar gaandeweg kregen de appjes via vooral Facebook Messenger steeds meer een seksuele lading.

Foto van geslachtsdeel

De verdachte zou hebben geschreven dat hij haar wilde ontmaagden en met haar in bad wilde. Op een gegeven moment zou hij zijn begonnen haar aan te raken. En hij begon te vragen om foto’s. Zelf stuurde hij een foto van zijn geslachtsdeel. Het meisje hoopte dat daarmee de kous af was, maar in plaats daarvan zou het alleen maar erger zijn geworden.

Chatgesprekken gewist

Omdat haar nichtje de leeftijd kreeg waarop het bij haar allemaal was begonnen, besloot het meisje eind 2019 haar verhaal te vertellen. Eerst aan de partner van haar broer, daarna aan haar moeder. In januari vorig jaar werd er aangifte gedaan. De verdachte ontkent vrijwel alles. Hij geeft alleen toe dat hij het meisje een foto van zijn geslachtsdeel heeft gestuurd. Daar heeft hij spijt van. Van de chatgesprekken is vrijwel alles gewist.

“Verdachte probeert slachtoffer in kwaad daglicht te stellen”

Volgens het meisje moest dat van de verdachte. Die zegt dat het meisje erom had gevraagd om te voorkomen dat haar zus erachter zou komen. Kluiter: “Verdachte probeert het slachtoffer in een kwaad daglicht te stellen, dat neem ik hem erg kwalijk”. De man is als 17-jarige ooit veroordeeld voor een zedendelict, het slachtoffer was jonger dan 12. Hij is destijds in behandeling geweest en is dat nu weer.

Geen gevoelens voor jonge meisjes meer

Eerst liep hij bij de GGZ, nu volgt hij therapie bij De Waag, gespecialiseerd in patiënten die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Van gevoelens voor jonge meisjes is geen sprake meer, beweerde de Westereender. “Die heb ik niet”. Op de vraag van een van de rechters wat hij dan tijdens de behandeling heeft ontdekt, antwoordde hij: “Dat er weinig met mij aan de hand is”.

“Een selectief geheugen”

De reclassering had de indruk dat de verdachte moeite had met het geven van openheid van zaken. Ook was er volgens de reclassering mogelijk sprake van “een selectief geheugen”. Op veel vragen van de rechtbank antwoordde hij dat hij het zich niet kon herinneren. De officier eiste een celstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk.

Er was geen ruimte voor een werkstraf, vond Kluiter. Van de wet mag dat niet in zedenzaken, maar de officier vond de feiten ook te ernstig om af te doen met een alternatieve straf.

De rechtbank doet op 25 november uitspraak.