Brand in boerderijschuur in Bakkeveen

do 11 november 2021 19.02 uur

BAKKEVEEN - In een boerderijschuur bij een woning aan de Jarig van der Wielen Wei in Bakkeveen brak donderdagavond brand uit. De eerste brandweerploeg werd om 18.42 uur gealarmeerd en al vrij snel werd een tweede brandweerploeg opgeroepen.

De brandweer wist vrij snel de brand te blussen. De brand was ontstaan in een meterkast in een inpandige garage in de boerderij. De brand in de garage is geblust en de brandweer is daarna bezig gegaan om te controleren of de brand ook is doorgeslagen naar een bovengelegen etage. Er zijn bij de brand geen personen gewond geraakt.

