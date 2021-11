Omstander redt verstrikte schapen uit bosjes

do 11 november 2021 17.27 uur

NIJEGA - Aan de Stienkampen bij Nijega trof een vrouw, die haar hond aan het uitlaten was, donderdagmiddag een aantal schapen. De schapen zaten vast in de bramenbosjes langs het weiland. De vrouw snelde daarop naar huis en haalde een snoeischaar.

Een andere oplettende voorbijganger had inmiddels brandweer gebeld voor de verstrikte schapen. Maar voordat de brandweerlieden ter plaatse waren, had de vrouw de schapen al bevrijd door de takjes los te knippen.

In ieder geval één van de beestjes zat al even vast, deze begon meteen druk te eten van het gras in de wei.

De brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne en de schapen konden gezamenlijk verder grazen. De redster stapte voldaan op de fiets, terug naar huis.