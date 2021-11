GGD opent tijdelijke pop-up locaties voor vaccinatie corona

do 11 november 2021 15.10 uur

FEANWâLDEN - GGD Fryslân opent op verschillende plekken tijdelijke pop-up locaties. Op deze tijdelijke locaties kunt u zonder afspraak langskomen voor een prik tegen het coronavirus. Een arts is aanwezig om vragen te beantwoorden over het vaccin en coronavirus.

Op 16, 22 en 30 november staat de pop-up locatie in Feanwâlden in Dorpshuis De Mienskip aan de Haadstrjitte 17. Op 24 november staan we in Wâlterswâld in Dorpshuis De Nije Warf aan de Foarwei 31a. Kijk voor de exacte openingstijden op www.ggdfryslan.nl/popup.

Afspraak maken is niet nodig

Om voor een prik bij een pop-up locatie in aanmerking te komen, is een afspraak maken niet nodig. U kunt gewoon langskomen op het tijdstip dat u past. Neem een identiteitsbewijs en een mondkapje mee. Er wordt geprikt met het vaccin BioNTech/Pfizer. De vaccinatie is gratis.

Na de vaccinatie wordt meteen een afspraak voor de tweede prik gemaakt.