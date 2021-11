Dode bij ernstig ongeval op Trekwei bij WÃ¢lterswÃ¢ld

Dode bij ernstig ongeval op Trekwei bij Wâlterswâld

wo 10 november 2021 20.09 uur

WâLTERSWâLD - Bij een ongeval op de Trekwei (N910) bij Wâlterswâld is woensdagavond een 31-jarige man uit Dokkum om het leven gekomen. De automobilist belandde door onbekende oorzaak op de kop in de sloot. De bestuurder reed op dat moment naar Dokkum. De auto heeft rechts de vangrail geraakt en belandde even later aan de andere kant van de weg op de kop in de sloot.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. De brandweer werd om 19.38 uur gealarmeerd. Zowel de politie, meerdere ambulances en brandweer kwamen ter plaatse. Het Mobiel Medisch Team kwam ook ter plaatse voor hulpverlening.

Alle hulpverlening heeft uiteindelijk niet meer mogen baten. De inzittende is ter plaatse overleden.

De politie zou omstreeks 19.15 uur de eerste melding ontvangen hebben van het ongeval. De politie heeft na de hulpverlening een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval.

De weg was in verband met de afhandeling van het ongeval tot 21.40 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.

