GGD Fryslân naar Waddeneilanden voor boosterprik

wo 10 november 2021 19.14 uur

NES (AMELAND) - Het vaccineren met de boosterprik tegen het coronavirus van ouderen en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden begint 29 november op Ameland. Dat heeft GGD Fryslân bekendgemaakt. Deze extra prik is bedoeld om de in de tijd licht afnemende werking van het vaccin een oppepper ter geven.

Na Ameland zijn op 1 en 2 december de inwoners van Terschelling aan de beurt. Daar gaat het net als op Ameland om de doelgroep 75 jaar en ouder. Op 15 december is er een extra vaccinatieronde op Vlieland. Vanwege het beperktere aantal inwoners zijn daar alle zestigplussers aan de beurt voor een extra prik. De datum voor de boostervaccinatie op Schiermonnikoog is nog niet bekend. De werkwijze is verder op alle eilanden gelijk.

Voor het vaccineren op de Friese eilanden is gekozen om het reizen van de bewoners te beperken. Op deze manier hoeven zij niet voor een extra prik naar de wal. De bewoners krijgen een uitnodiging uit naam van het RIVM en de eilandgemeente toegestuurd en kunnen daarna bellen voor een afspraak. Ze ontvangen een mRNA-vaccin.