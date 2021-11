Sluisfabriek is locatie voor speciale theatervoorstelling

wo 10 november 2021 14.30 uur

DRACHTEN - In de Sluisfabriek in Drachten zal op zaterdag 27 november een speciale theatervoorstelling plaatsvinden. De voorstelling heet Nooit meer werken en is een productie van het NUT, Nieuw Utrechts Toneel, in samenwerking met De Lawei en de Sluisfabriek. Het unieke aan deze voorstelling is dat een deel van de acteurs robots zijn.

De locatie

De Sluisfabriek is een bijzondere locatie met een rijke naoorlogse industriële geschiedenis. Vroeger werkte men hier aan de bouw van machines. De voormalige machinefabriek staat inmiddels symbool voor transformatie van oud naar nieuw, en wordt nu gebruikt als culturele broedplaats en ontmoetingsplek. Dé ideale plek dus, voor een voorstelling over de invloed van technologie en de toekomst van werk. Met de voorstelling in Drachten komt ook een einde aan de landelijke tournee van Nooit meer werken.

Over de voorstelling

We staan op een kruispunt: zorgt de digitale revolutie voor massale werkloosheid of voor massale zelfontplooiing? Zijn robots dé oplossing voor een verstoorde werk/privé balans? In Nooit meer werken zien we de uiterste consequentie van de technologie die ons werk uit handen neemt. Het is de eerste voorstelling van het NUT die gespeeld wordt door robots in plaats van mensen.

Nooit meer werken is te zien op zaterdag 27 november om 18.00 uur in De Sluisfabriek. Kaartverkoop loopt via De Lawei. Kaarten zijn €47,50 inclusief diner.