Fastned verhoogt tarieven vanwege energiecrisis

wo 10 november 2021 13.34 uur

BEETSTERZWAAG - Fastned verhoogt vanaf 11 november 2021 voor het eerst in vijf jaar zijn laadprijzen. Het bedrijf is genoodzaakt dit doen, ondanks het feit dat Fastned alleen duurzame stroom gebruikt voor het snelladen van elektrische voertuigen langs de snelweg. In Nederland en België wordt het standaardtarief met zo'n 17% verhoogd.

Het bedrijf laat aan klanten weten: "De onbalans tussen vraag en aanbod heeft de prijzen naar het huidige niveau geduwd. En hoewel Fastned 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert is de groothandelsprijs van elektriciteit nog altijd sterk gekoppeld aan de gasprijzen. Waarom vraagt u zich misschien af? Omdat de groothandelsprijs wordt bepaald door de markt als geheel en gascentrales nog altijd een grote hoeveelheid elektriciteit aan de markt leveren."

"Dit doen we niet graag. We zijn trots op het feit dat we onze tarieven nu al vijf jaar gelijk hebben weten te houden terwijl we veel snellere laders hebben geïnstalleerd, waardoor u steeds sneller kunt laden. Maar om dit te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat we handelen naar de realiteit van vandaag."