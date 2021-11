'Vinger aan de pols bij Data Fryslân'

wo 10 november 2021 12.38 uur

DRACHTEN - Het verwerken van digitale gegevens van inwoners van Smallingerland door de nieuw op te richten coöperatie Data Fryslân moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. De nieuwe organisatie kan voor de aangesloten gemeenten heel nuttige informatie uit allerlei computerdata halen, maar er mag geen tweede Toeslagenaffaire ontstaan door misbruik of verkeerd gebruik.

Met die waarschuwing kwam D66-raadslid Ron van der Leck dinsdagavond tijdens een gecombineerde vergadering van Het Debat en Het Besluit in Smallingerland. In zijn kielzog voeren de andere raadsfracties mee.

Als portefeuillehouder zegde burgemeester Jan Rijpstra toe dat de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte van de gang van zaken binnen Data Fryslân wordt gehouden. Van der Lek zegde zich ernstig zorgen te maken. Hij wil graag dat de gemeenteraad zeggenschap krijgt over de kaders waarbinnen de medewerkers van Data Fryslân mogen werken. Hij wilde daarmee een democratische controle mogelijk maken. Portefeuillerhouder Rijpstra liet weten dat de voorloper van de nieuwe coöperatie Data Fryslân al twee jaar actief is en dat aan alle kanten aan een betrouwbare werkwijze wordt gewerkt. De functionarissen gegevensbescherming van het bedrijf letten daar ook terdege op, aldus Rijpstra.

"Uw waarschuwing zit bij mij goed tussen de oren en ik zal die ook uitdrukkelijk met Data Fryslân delen. Uw zorgen zijn terecht. Ik ben ervan overtuigd dat we dit aan kunnen. Uiteraard zijn er risico’s, maar die zijn er op het gebied van gegevensverwerking altijd", aldus Rijpstra. D66 was aanvankelijk tegen het voorstel om als Smallingerland in de nieuwe coöperatie te stappen, maar ging overstag. "Door uw woorden zijn we gerustgesteld", aldus Van der Leck.

FNP, PvdA en Smallingerlands Belang steunden met zoveel woorden het belang van een zorgvuldige dataverwerking. "Wy moatte de finger goed oan de pols hâlde", aldus de Frysk Nasjonalist Durk Oosterhof. De socialist Anton Pieters noemde de stap "best wel spannend".