Online boekpresentatie Kneppelfreed 2021

di 09 november 2021 11.22 uur

LEEUWARDEN - Vrijdag om 15.00 uur is het voor iedereen mogelijk om de online boekpresentatie van het boek Kneppelfreed 2021 te zien. Het is dit jaar namelijk 70 jaar geleden dat Kneppelfreed plaatsvond.

Peter Boomsma schreef eerder al een boek over Kneppelfreed en heeft dit boek nu herschreven en aangevuld. Tijdens de boekpresentatie wordt stilgestaan bij het verleden en de toekomst van de Friese taal.

Presintaasje

Op freed 12 novimber is de feestlike presintaasje fan Kneppelfreed 2021 mei Peter Boomsma, Piter Wilkens, Pier21 en de gastskriuwers, Kommissaris fan de Kening drs. Arno Brok, advokaat Tjalling van der Goot, âld-lektor Alex Riemersma en âld-boargemaster Johanneke Liemburg.

Hoe stiet it derfoar mei de Fryske taal, santich jier nei kneppelfreed op 16 novimber 1951? Op de middei stiet it boek Kneppelfreed 2021 sintraal. Skriuwer Peter Boomsma is benijd nei de stân fan saken fan it Frysk yn de rjochtseal, yn it ûnderwiis, by de Fryske gemeenten en yn bestjoerlik Fryslân. It boek is in twatalige werútjefte mei bydragen fan Kommissaris fan de Kening drs. Arno Brok, advokaat Tjalling van der Goot, âld-lektor Alex Riemersma en âld-boargemaster Johanneke Liemburg.

Petear

Amarins Geveke, bestjoerslid fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), sil yn petear mei de skriuwer Boomsma en de gastskriuwers. Op de middei wurdt der ek in skets út de foarstelling Kneppelfreed fan Pier21 spile en sjongt Piter Wilkens in spesjaal troch him komponearre liet oer kneppelfreed.

Yn novimber organisearje in soad organisaasjes yn Fryslân aktiviteiten yn it ljocht fan 70 jier kneppelfreed mei Taal fan myn hert. Dizze middei wurdt organisearre troch it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), Uitgeverij Louise en Provinsje Fryslân op freed 12 novimber 2021 fan 15.00 oant 17.00 oere yn de steateseal fan it provinsjehûs te Ljouwert.

Link voor digitale livestream

https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/918239/Kneppelfreed%2012-11-2021