270 kratjes bier leveren ruim 1000 euro op

di 09 november 2021 10.04 uur

BUITENPOST - Het was even een klus maar dan heb je ook wat. Een vriendenploeg uit Stroobos/Gerkesklooster bracht maandag 270 kratjes bier naar de lokale supermarkt in Buitenpost. Het bier was in de afgelopen jaren bij elkaar gedronken en dat werd nu verzilverd. Het leverde 1049,60 euro op.

De jongeren zijn van plan om met het geld een jacuzzi te kopen. Aanvankelijk was er een plan om deze zelf te bouwen maar dat is nooit gelukt vanwege tijdsgebrek.

"Nu is het plan om alles in te leveren en van dit geld een leuke jacuzzi te kopen zodat we met die groep lekker in een jacuzzi kunnen liggen het weer opnieuw kunnen sparen." zo lieten de jongeren WâldNet weten.

FOTONIEUWS