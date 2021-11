Echtpaar Couperus-Lindeboom viert 60-jarig huwelijksjubileum

ma 08 november 2021 16.27 uur

EASTERMAR - Johannes Couperus en Sjoukje Lindeboom stapten deze maandag precies 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Burgemeester Jeroen Gebben zou het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren met dit bijzondere jubileum. Helaas moest hij verstek laten gaan omdat hij uit voorzorg in zelfisolatie zit. Hij was eerder in contact gekomen met iemand die besmet was geraakt door het coronavirus.

Johannes Couperus werd 84 jaar geleden geboren in Veenklooster. Sjoukje Lindeboom is 83 jaar en zag het levenslicht in Grootegast. Het echtpaar leerde elkaar jaren geleden kennen tijdens de zogenaamde \'Winkelweek’ in Surhuisterveen. Ze kregen verkering en trouwden een jaar later in het gemeentehuis van Kollum. Het jonge stel ging wonen in een tuinmanshuis bij een boerderij in Veenklooster. Toen ze de kans kregen een hengstenfokkerij over te nemen in Eastermar, zijn ze verhuisd naar 'It Heechsân’.

Het echtpaar heeft hun hele werkzame leven op de boerderij in Eastermar gewoond waar ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werkten op de hengstenfokkerij. Voor hobby’s was geen tijd, of zoals de heer Couperus zelf zegt: “It wurk wie myn grutte hobby”. Ook mevrouw Couperus werkte mee op de fokkerij. Zij was onder andere verantwoordelijk voor de administratieve taken binnen hun bedrijf. Daarnaast mocht zij graag tuinieren. Het echtpaar mag tegenwoordig graag kaarten en bridgen.

De heer en mevrouw Couperus-Lindeboom kregen vijf kinderen, twee dochters en drie zonen. Later is de familie uitgebreid met elf kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het echtpaar woont nog steeds in Eastermar maar is inmiddels verhuisd naar een koetshuis. Het feestelijke huwelijksjubileum wordt gevierd met de kinderen, vrienden en kennissen.

