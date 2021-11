Burgemeester sluit chalet in Kollumerzwaag

ma 08 november 2021 16.10 uur

KOLLUMERZWAAG - Burgemeester Johannes Kramer heeft op maandag een chalet aan de Bounswei in Kollumerzwaag gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor de periode van een half jaar.

Begin juli trof de politie in dit chalet een handelshoeveelheid harddrugs aan. De burgemeester heeft daarop het chalet laten sluiten. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van dit chalet als drugspand. Burgemeester Kramer: "De produksje fan en handel yn harddrugs hawwe in grutte ympakt op de feiligens en leefberens yn ús gemeente. Ik treed hjir dan ek stevich tsjin op."

De handel en productie van drugs gaan vaak gepaard met overlast, criminaliteit en veiligheidsrisico's. Ervaart u drugsoverlast en/ of vermoedt u dat er bij u in de buurt drugsproductie plaatsvindt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.