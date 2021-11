Boze Gorredijker trapt schutting buurman omver

ma 08 november 2021 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Gorredijk (56) was zo boos op de buurman dat hij de schutting die de achtertuinen van zijn woning en die van buren scheidt, tegen de grond trapte. De buurman had bezwaar gemaakt omdat de Gorredijker in zijn achtertuin een vuurtje stookte.

Last van de rook

Vuurtje stoken doet hij al 17 jaar zonder dat de buren stampei maken, zei de Gorredijker maandag tegen politierechter Marja Noorman. Met de nieuwe buurman was het een ander verhaal, die had last van de rook en was er niet van gediend dat de verdachte in een ton achter zijn huis hout verbrandde.

Zittingszaal verlaten

Volgens de Gorredijker tart de buurman hem geregeld door harde muziek te draaien en vervolgens hem de schuld te geven. Die opmerking was ook zo’n beetje het laatste wat de Gorredijker nog kwijt wilde aan de rechter. De man wond zich er zo over op dat hij tot in detail niet alle ins en outs over zijn verhouding met de buurman kon vertellen, dat hij boos de zittingszaal verliet.

Moeite emoties in bedwang te houden

De reclassering had al geconstateerd dat de Gorredijker moeite heeft om zijn emoties in bedwang te houden. De man heeft een strafblad. In januari kreeg hij van de rechter een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur: bij een huisartsenpraktijk in zijn woonplaats had hij de ruiten ingegooid omdat hij zijn medicijnen niet kreeg.

In de proeftijd in de fout

Het incident met de buurman was in september. Omdat hij in de proeftijd de fout in ging, moet de Gorredijker de werkstraf alsnog doen. Voor het vernielen van de schutting legde de rechter een voorwaardelijke celstraf van een week op.