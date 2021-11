Binnensporters Achtkarspelen worstelen met coronapas

ma 08 november 2021 13.10 uur

BUITENPOST - De zeventien binnensport-verenigingen in Achtkarspelen worstelen met de invoeren van het corona-toegangsbewijs. In een brandbrief wordt nu aan de gemeente gevraagd om zelf de controle en handhaving op de coronapas te gaan organiseren.

De veelal kleine sportclubs (korfbal, volleybal, turnen, tafeltennis, futsal, badminton en waterpolo) zitten namelijk met een groot dilemma. Omdat er bijna altijd voor- en tegenstanders zijn in het corona-debat zullen ze het nooit goed doen. Ook worden ze extra gedwongen om de regels te handhaven vanwege het feit dat ze gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties.

In de brief staat geschreven:

"Het handhaven van de coronatoegangspas door vrijwilligers binnen amateurverenigingen stuit op grote weerstand binnen de betreffende verenigingen in de gemeente Achtkarspelen. Hierop is het initiatief ontstaan om met een groot deel van de binnensportverenigingen welke binnen Achtkarspelen actief zijn, gezamenlijk op te trekken."

"Voor ons als binnensportverenigingen is het controleren en handhaven van de coronatoegangspas een groot probleem. Het vervullen van de basisfuncties binnen onze verenigingen is op zichzelf al een uitdaging. De betreffende verenigingen hebben intern een inventarisatie getracht te maken van

vrijwilligers voor deze functie. De uitkomst is dat de animo nagenoeg nihil is."

"Indien wij als verenigingen de controle en handhaving van de coronatoegangspas moeten uitvoeren worden wij door de gemeente in de rol van sportondernemer gedrukt. Onze vrijwilligers zijn binnen onze verenigingen werkzaam op amateurbasis en daarmee niet opgeleid voor de uitvoering van dit beleid."

"Gezien de gevoeligheid van de coronatoegangspas binnen de maatschappij willen wij met klem verzoeken dat de gemeente Achtkarspelen zelf de controle en handhaving van de coronatoegangspas gaat uitvoeren. De gemeente Achtkarspelen heeft binnen haar organisatie medewerkers welke getraind zijn voor dit soort werkzaamheden. Tevens heeft de gemeente meer financiële armslag dan onze amateurverenigingen."

De brief is maandag bezorgd op het gemeentehuis in Buitenpost. Het is nu wachten op een antwoord van het college van B&W.