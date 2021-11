Drachtster politie rukt uit naar Burgum om valse 112-melding

zo 07 november 2021 19.43 uur

BURGUM - De politie moest zondag vanuit Drachten naar Burgum uitrukken vanwege een valse 112 melding. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Omdat de Burgumer politie 10 minuten daarvoor een andere spoedrit had, moest er deze keer - helemaal voor niets - vanuit Drachten worden aangereden.

De 112 melding was gedaan door een 17-jarige jongen uit De Westereen vanuit een speeltuintje aan de Van der Walstrjitte in Burgum. Even daarvoor had hij de telefoon afgepakt van een dertienjarig meisje dat aan het schommelen was. Ze renden vervolgens achter de jongen aan terwijl de jongen 112 belde. Nadat de meldkamer had opgenomen, riep hij iets als 'noodgeval' en hij liet daarna niets meer horen.

Het meisje wist haar telefoon korte tijd later terug te krijgen. Op nagenoeg hetzelfde moment reed een politie-eenheid van Drachten met zwaailicht en sirene naar Burgum. De agenten zijn daar direct naar het geregistreerde adres van de telefoon gereden. Daar werd duidelijk wat er was gebeurd.

De 17-jarige jongen kan vermoedelijk nog een bezoekje van de politie verwachten.