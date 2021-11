Bestelbus vliegt over de kop in Hantum

zo 07 november 2021 17.20 uur

HANTUM - Een bestelbus is zondagmiddag over de kop gevlogen op de Dokkumerwei in Hantum. Het ongeval vond even voor 17.00 uur plaats. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

In de bestelbus zaten een jongen en meisje. Ze reden richting Dokkum en raakten in de bocht met de afslag naar Hantumeruitburen in de slip. De auto kwam vervolgens na een stuur correctie via enkele palen en een hek op de kop in een sloot tot stilstand.

Beiden maakten het uiteindelijk goed. Zij kwamen met de schrik vrij. Het ongeval vond plaats nabij de driesprong met de Fennewei en Stasjonswei.

