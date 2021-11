Duitse automobiliste botst heen en weer op Centrale As

zo 07 november 2021 14.13 uur

WâLTERSWâLD - Een Duitse automobiliste kwam zondag in botsing op de Centrale As ter hoogte van Damwâld. Door onbekende oorzaak kwam de bestuurster als eerste in botsing met de vangrail in de middenberm.

Zo'n 60 meter verder botste de auto vervolgens tegen de rand van de tunnelbak. Weer zo'n 60 meter verder kwam de auto 180 graden gedraaid tegen de vangrail tot stilstand.

Bestuurster met schrik vrij

De politie en ambulance werden om 13.38 uur gealarmeerd voor het ongeval. De vrouw is door het ambulancepersoneel opgevangen. Ze kwam met de schrik vrij. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft tijdens de afhandeling van het ongeval één rijstrook afgezet zodat het overige verkeer veilig kon passeren in de richting van Dokkum. Een berger heeft het voertuig later afgevoerd.

