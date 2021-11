Meisje op fiets gewond bij botsing met auto in Drachten

zo 07 november 2021 13.40 uur

DRACHTEN - Een fietsster is zondagmiddag gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een automobilist. Dit gebeurde omstreeks 13.15 uur op De Bolder in Drachten. De jonge dame - die vermoedelijk in een groepje fietste - werd geraakt door de rechterspiegel van de Peugeot, waarna ze ten val kwam.

Het meisje is gecontroleerd door het ambulancepersoneel en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. Tijdens het ongeval werd het overige verkeer geregeld door de agenten.