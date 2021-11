Stapper gewond bij vechtpartij

zo 07 november 2021 10.35 uur

DRACHTEN - Een stapper is zaterdagnacht gewond geraakt bij een vechtpartij op De Kaden in Drachten. Ondanks de regen en wind was het na het sluiting (24.00 uur) van de horeca nog druk in het uitgaansgebied.

Omstreeks 0.30 uur ontstond er een vechtpartij waarbij de jongeman gewond raakte aan zijn gezicht. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. De politie laat weten dat er geen aangifte is gedaan. Er wordt verder geen onderzoek gedaan naar verdachten.

De politie kwam vanwege de vechtpartij met meerdere voertuigen ter plaatse. Het slachtoffer is vermoedelijk door een agent naar het ziekenhuis gebracht. Een enorme plensbui zorgde er even later voor dat De Kaden vrij snel 'leegliep'.