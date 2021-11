Bestuurder raakt gewond bij botsing met boom in Haule

za 06 november 2021 21.46 uur

HAULE - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom was gebotst op de Kruisweg in Haule. De bestuurder reed in de richting van Haule naar Waskemeer. De hulpdiensten werden om 20.55 uur gealarmeerd.

In een flauwe bocht verloor hij de macht over het stuur, waarna hij tot stilstand kwam tegen een boom. De bestuurder is gecontroleerd in de ambulance en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte door de klap fors beschadigd en moest worden opgehaald door een berger.

