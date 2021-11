Charles van der Lugt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

za 06 november 2021 17.27 uur

TERNAARD - De 79-jarige Charles van der Lugt uit Dokkum werd zaterdag - tijdens een bijeenkomst van Stichting Dorpsmolens Ternaard - benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tweede loco-burgemeester Fedde Breeuwsma van de gemeente Noardeast-Fryslân overhandigde de Koninklijke versierselen.

De heer van der Lugt krijgt deze onderscheiding vanwege de vele activiteiten in zijn toenmalige woonplaats Ternaard. Charles van der Lugt was jarenlang apotheekhoudend huisarts in Ternaard, in 2013 ging hij met pensioen.

Ternaard

Van 1978 tot 1986 was de heer van der Lugt voorzitter van de vereniging van dorpsbelang in Ternaard. Van 1992 tot 2001 was hij een van de oprichters en voorzitter van Stichting Het Groene Hart in Ternaard. Deze stichting heeft het beheer over een aantal recreatiewoningen in het dorp, het kaatsterrein en een camping met bijbehorende was-en douchegelegenheid.

Dorpsmolens

​Sinds 1992 is de heer van der Lugt voorzitter van Stichting Dorpsmolens Ternaard. De stichting wil graag het gebruik van duurzame energie in en rond Ternaard stimuleren. Daarnaast heeft de stichting ook een stimulerende rol bij initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme in de regio.

FOTONIEUWS