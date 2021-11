Man tankt zonder te betalen in Surhuisterveen

za 06 november 2021 14.48 uur

SURHUISTERVEEN - Een automobilist heeft vrijdag aan het einde van de middag getankt zonder te betalen. Dit gebeurde bij het Avia Tankstation aan de Koartwald in Surhuisterveen. Op bewakingscamera’s is te zien dat de man in zijn VW Polo - met kenteken ST-LR-68 - rond 17.30 uur heeft getankt. Vervolgens is hij er vandoor gegaan.

Het tankstation laat op Facebook weten dat ze nog graag een vergoeding willen hebben voor de getankte brandstof. Ook wordt er gevraagd of iemand zich hierin herkent of kan vertellen wie het is. Voor zover bekend is er nog geen aangifte gedaan bij de politie.