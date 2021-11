Open huis Het Wikenhuis aan Alferhof in Drachten

za 06 november 2021 10.51 uur

DRACHTEN - In Het Wikenhuis in Drachten werd vrijdag een open huis georganiseerd. Veel mensen kwamen langs om een kijkje te nemen. Er werden rondleidingen gegeven door werknemers en vrijwilligers.

De nieuwe woonzorglocatie ziet er erg verzorgd uit en ook alles is aanwezig. Er bevinden zich een aantal woonkamers, een ruime keuken en een wasruimte. De bewoners hebben de beschikking over woonkamers met een eigen keukentje en doucheruimte. De privacy staat ook hoog in het vaandel waarbij bewoners zich terug kunnen trekken in hun eigen kamer.

In het huis wordt gespecialiseerde en persoonlijke 24-uurszorg geboden aan mensen met dementie. De 21 toekomstige bewoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd door te leven zoals zij dat gewend zijn, gewoon als thuis.

