Sinterklaasintocht in Drachten op 13 november 2021

vr 05 november 2021 16.28 uur

DRACHTEN - Zaterdag 13 november a.s. komt Sint Nicolaas, in gezelschap van zijn Pieten, weer aan in Drachten. De Pakjesboot zal via de brug De Pijp varen en aanmeren in de Passantenhaven Moleneind.

Sint zal hier de kinderen begroeten en overstappen op een andere boot. Op de kop van het Moleneind/Dam, zullen Sinterklaas en zijn Pieten om 13.30 uur door de burgemeester worden ontvangen.

Na de ontvangst zal Sint een toer maken door het gehele centrum van Drachten. Hij zal onderweg een boks uitdelen aan de kinderen en hij wordt vergezeld door zijn Pieten die pepernoten uitdelen. Dit jaar neemt Sint ook twee Glutenvrije Pieten mee, zij zijn herkenbaar aan het groen/witte vlaggetje en hebben een glutenvrije traktatie bij zich.

De intocht zal dit jaar een doorstroom evenement zijn in verband met de corona maatregelen. Dit houdt in dat Sint en zijn Pieten geen handen schudden en niet met kinderen op de foto gaan. De 1,5 meter zal gehanteerd worden.

Bij georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, is geen coronatoegangsbewijs verplicht. Ook voor begeleiders van kinderen is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien.

Route van Sint Nicolaas:

13.00 uur Aankomst in de Passantenhaven Moleneind

13.30 uur Aankomst kop Moleneind met korte toespraak van de burgemeester

13.35 uur Zuiderbuurt richting Fries Schathuis

13.45 uur Boks moment bij het Fries Schathuis

14.00 uur Boks moment op het Raadhuisplein

14.20 uur Richting De Dam via de Zuid- en Noordkade

14.30 uur Boks moment op De Dam

14.50 uur Richting Franse Pleintje

15.00 uur Boksmoment bij C&A

De intochtcommissie vraagt ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen aandacht te hebben voor de route aan het water. Dit voor de veiligheid van uw kinderen.