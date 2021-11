Rechter: Drachtster moet buurman met rust laten

vr 05 november 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Als een Drachtster (29) contact zoekt met zijn buurman, dan riskeert hij twee weken zitten. De man heeft de buurman vorig jaar tot twee keer toe mishandeld. Vrijdag moest hij voor de rechter verschijnen, hij kwam niet opdagen.

Uitschelden

De twee hebben al een paar keer ruzie gehad. Op 12 maart liep de buurman op straat toen de verdachte hem begon uit te schelden voor kankerlijer. De Drachtster sloeg de buurman meermalen met de vlakke hand in het gezicht. De bril van de buurman viel op de grond, hij had naderhand last van zijn borst en zijn rug.

Illegale olielozing

Een paar weken later, op 1 april, was het weer raak. De buurman had melding gedaan van een illegale olielozing, nadat de verdachte op straat aan een auto had gesleuteld. Deze keer pakte de Drachtster de buurman bij de keel en drukte hij hem omhoog tegen een hek. De buurman viel vervolgens hard met de rug op de grond.

Beschadigde piercings

Tegen de politie zei de Drachtster dat hij de buurman alleen had aangesproken, hij zou verder zijn handen thuis hebben gehouden. De buurman had voor de rechtszaak een schadeclaim ingediend voor de kapotte bril en beschadigde piercings. De rechter wees een schadebedrag van 235 euro toe.

Geen contact met buurman

De Drachtster moet ook 300 euro smartengeld aan de buurman betalen. Omdat de man een strafblad heeft en omdat het taakstrafverbod van toepassing was, legde de rechter vier weken cel op, plus twee weken voorwaardelijk. De Drachtster mag op geen enkele manier, direct of indirect, contact zoeken met de buurman. Doet hij dat wel dat moet hij twee weken de cel in.