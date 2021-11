Topaantal besmettingen in Friesland

vr 05 november 2021 12.44 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland is niet eerder zo hoog geweest als de afgelopen week. Er kwamen 1943 positieve tests bij, 343 meer dan een week eerder. De hoogste score tot nu toe was vorig jaar in de week voor Kerstmis (1801). De stijging met een vijfde gaat minder snel dan het landelijk gemiddelde van een derde.

Ruim 80% van de volwassen Friezen is inmiddels volledig gevaccineerd. Toch lopen de besmettingscijfers hoog op. Dit heeft volgens de GGD Fryslân twee belangrijke oorzaken. Sinds de versoepelingen van 25 september hebben mensen weer veel contact met elkaar. En de Deltavariant die nu rondgaat, is veel besmettelijker dan het oorspronkelijke virus en de Britse variant. Daardoor is ook een hogere vaccinatiegraad nodig om iedereen te beschermen.

Door de nauwe contacten raken ook gevaccineerden besmet. Hoewel de kans op een ernstig ziekteverloop voor hen zeer klein is, moeten soms ook gevaccineerden (vaak ouderen met een mindere gezondheid) worden opgenomen in het ziekenhuis. Vaccinaties blijven echter de enige uitweg uit de crisis. Zonder vaccinatie van inmiddels 457.000 Friezen waren naar schatting twintig keer zoveel mensen in het ziekenhuis beland als nu.

Druk op ziekenhuizen

Op dit moment liggen 36 mensen met COVID-19 in de Friese ziekenhuizen, die hierdoor de reguliere zorg weer moeten afschalen. De landelijke maatregelen die deze week zijn afgekondigd zijn daarom hard nodig. Te beginnen bij het belangrijkste: afstand houden, handenwassen en het laten testen bij klachten. Doel is de groei van het aantal besmettingen te stoppen, waardoor er niet te veel mensen tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Verzorgingshuizen

Het coronavirus dringt de verpleeg- en verzorgingshuizen ook binnen. Het tal positieve testen steeg van 123 naar 134 in een week. Het betreft vooral bewoners. Op dit moment zijn in de tehuizen zeven kleine clusters en twee clusters met meer dan tien besmettingen. In de thuiszorg stegen de cijfers voor de tweede week op rij flink, ditmaal van 43 naar 85 positieve testen.

Ook thuiswonende ouderen vormen een risicogroep. Vooral als hun gezondheid minder goed is, is het risico op ernstige coronaklachten hoger, ook bij gevaccineerden. Er raakten 266 zeventigplussers besmet, 88 meer dan vorige week. Het aantal positieve tests bij zestigers steeg van 153 naar 202 in een week.

In alle leeftijdsgroepen steeg het aantal besmettingen. Veertigers vormen nu de grootste groep.

Vraag naar vaccinaties

De vraag naar vaccinaties neemt toe sinds dinsdag nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Op meer plaatsen moet de Corona Check-app worden getoond. De dagen na de persconferentie maakten landelijk bijna twee keer zoveel mensen als gewoonlijk een vaccinatieafspraak. De GGD-advieslijn wordt hierover veel gebeld. Dat is echter niet nodig. Vaccineren kan zonder afspraak en alle informatie en de openingstijden staan op deze website.

Record in Damwâld

In Damwâld stonden belangstellingen in de rij voor de vaccinatiebus. Er werden 194 prikken gezet, een record. Het totaal aantal vaccinaties blijft met 3682 in een week redelijk stabiel. Vorige week werden 4771 prikken gezet, het hoogste aantal in vijf weken. Er zijn door de GGD nu 731.790 vaccins gegeven aan de 570.000 Friezen van boven de 12 jaar. Er zijn inmiddels 2653 derde prikken gezet. Voor deze prik komen zo’n 11.000 Friezen in aanmerking die een slecht afweersysteem hebben. Voor hen is een extra prik belangrijk om een goede bescherming te krijgen.

Boosterprik

Begin december kunnen alle mobiele tachtigplussers een boosterprik halen bij de GGD. Deze prik is bedoeld om de in de tijd licht afnemende werking van het vaccin een oppepper te geven. Bewoners van zorginstellingen worden daar gevaccineerd. Ook betrokken zorgmedewerkers komen in aanmerking voor de boosterprik. Vanaf januari krijgt de leeftijdsgroep zestig tot tachtig jaar hiervoor een uitnodiging.

Met het oog op de extra prikken heropent GGD Fryslân binnenkort de vaccinatielocatie in Heerenveen en komt er een extra priklocatie in Medisch Centrum Sionsberg in Dokkum. In de bestaande locaties in Leeuwarden, Drachten en Sneek worden extra priklijnen geopend.

Start pop-up locaties

Deze week is GGD Fryslân begonnen met het vaccineren in buurt- en dorpshuizen. Op de eerste twee dagen van een zogeheten pop-uplocatie, in Bilgaard in Leeuwarden, zijn 98 prikken gezet. Afspraakloos prikken kan ook op alle andere locaties en in de vaccinatiebus. De bus staat maandag in Oldeberkoop en donderdag in Joure. De week erna rijdt de bus vanwege het koudere winterweer voor het laatst (Dokkum, 15 november).

Vanaf 10 november is het in Sneek mogelijk een vaccinatie of voorlichting daarover te krijgen bij drie apotheken. Het gaat om een proef van vier weken. Een afspraak maken is niet nodig. Wel moeten geïnteresseerden een mondkapje en een ID-bewijs meenemen.

De cijfers

De afgelopen zeven dagen zijn 12.254 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 9206 een week eerder. Het vindpercentage – welk deel van de getesten positief is – steeg naar 18,6 procent. In totaal zijn nu 584.965 tests door Friezen bij de GGD gedaan.

Het aantal besmettingen komt met de 1943 van deze week op 59.907. Vorige week waren er 1600 positieve tests. Er werden negen ziekenhuisopnames gemeld bij GGD Fryslân, drie meer dan vorige week. Net als vorige week zijn drie sterfgevallen doorgegeven.

Gemeenten

In dertien van de achttien Friese gemeenten steeg het aantal positieve tests. Het aantal nieuwe besmettingen in Noardeast-Fryslân is naar verhouding nog steeds het hoogst, maar de cijfers daalden deze week met 20 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 268 (202), Noardeast-Fryslân 226 (280), Súdwest-Fryslân 226 (144), Heerenveen 186 (157), Smallingerland 167 (102), De Fryske Marren 145 (154), Tytsjerksteradiel 133 (105), Waadhoeke 108 (113), Achtkarspelen 100 (105), Opsterland 95 (49), Dantumadiel 94 (77), Weststellingwerf 79 (49), Ooststellingwerf 60 (36), Harlingen 29 (12), Terschelling 21 (11), Ameland 11 (4), Vlieland 1 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).