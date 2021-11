Dure belettering 'zwembad De Kûpe' wordt Friestalig

vr 05 november 2021 11.40 uur

BUITENPOST - De verlichte belettering van zwembad De Kûpe in Buitenpost wordt aangepast. De benaming hangt er nog maar enkele maanden maar zal toch 'verfriest' worden. Raadslid Tjibbe Brinkman (FNP) diende hiervoor samen met de PVV donderdagavond een motie in tijdens de begrotingsvergadering in Achtkarspelen.

Het was Brinkman een doorn in het oog dat het Nederlandse woord 'zwembad' prijkt op de gevel toen hij er langsfietste. "Dan stiet dêr zwembad De Kûpe, en dan tink ik, 'moat ik dêr de bern hinne stjoere?'" Het steekt Brinkman dat de gemeente het goede voorbeeld wil geven aangaande het Friese taalgebruik maar het in de praktijk niet doet.

Raadsbreed

Een motie om de fout te herstellen werd raadsbreed aangenomen. Alleen drie raadsleden van het CDA stemden tegen. Het college van B&W wordt opgedragen om de fout te herstellen en voortaan altijd Fries te gebruiken voor toekomstige naamgeving op gebouwen en bebording.

'Djoer grapke'

Wethouder Max de Haan vreesde nog wel dat de aanpassing van de tekst op het zwembad veel geld gaat kosten. De woorden zijn verlicht waardoor ook deze verlichting verandert. Mede daarom ontraadde hij de motie. "Dat wurdt in djoer grapke, der sit ferljochting en alles achter...." Hij wilde wel gaan kijken hoe duur het gaat worden om de belettering aan te passen. Mogelijk kan nog aanspraak gemaakt worden op een provinciale subsidie.

mbad

Brinkman vond dat de fout niet weer mocht plaatsvinden. Voor het zwembad had hij een oplossing. "Wy kinne 'mbad' stean litte, en de oare trije letters kinne wy ferfange" Wethouder De Haan corrigeerde het raadslid met de constatering dat het maar om twee letters gaat.

"Trije letters, ik bin net sa goed yn de oare taal..." was het repliek van het FNP raadslid. "It giet derom dat wy in stik emansipaasje fan de taal krije, dat it fanselssprekkend is dat wy it standerd yn it Frysk dogge" Wethouder Max de Haan kon zich daar goed in vinden.