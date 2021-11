Mannen (67 en 71) betrapt in hennepkwekerij

do 04 november 2021 23.37 uur

WARTEN - Een 71-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een 67-jarige man uit de gemeente Heerenveen zijn donderdag door de politie opgepakt. Ze werden betrapt in een hennepkwekerij in Warten.

De politie kwam de hennepkwekerij aan het Leechlân op het spoor dankzij een tip. Omstreeks 14.50 uur werd de kwekerij ontdekt. Ter plaatse troffen agenten in de woning 150 hennepstekken aan en drie volle zakken met henneptoppen welke net geknipt waren.

De twee mannen zijn ter plaatse aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten en alle goederen werden in beslag genomen.

Reactie verdachte

De 71-jarige man laat vrijdagmiddag deze site weten dat hij inderdaad door de politie is aangehouden maar dat hij geen hennepkweker is. Nadat de hennepkwekerij in het huis van zijn zoon was ontdekt, had hij gelijk door dat dit foute boel was. Hij is daarom samen met de 67-jarige man aan de slag gegaan om alle plantjes kapot te knippen. Deze werden in zakken gedaan om weg te gooien.

Het knippen ging gepaard met een enorme stankoverlast waardoor mensen in de omgeving de politie hadden gebeld. Bij de instap van de agenten waren de twee mannen net bezig om de apparatuur te demonteren.

De politie kan het verhaal van de man vrijdag niet bevestigen. De politie wil geen uitspraken doen omdat het onderzoek nog loopt.