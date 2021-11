Noord-Nederland schaalt Covid-zorg op

do 04 november 2021 19.03 uur

LEEUWARDEN - De toename van het aantal corona-besmettingen en ziekenhuisopnames heeft er deze week tot geleid dat de ziekenhuizen in Noord Nederland de gewone zorg gaan afschalen. Er wordt extra ruimte gemaakt voor de behandeling van patiënten met Covid-19.

"In het hele land zijn de cijfers van de besmettingen en ziekenhuisopnames verontrustend." zo laat het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland weten. "Op dit moment liggen er ruim 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan zo'n 270 op de IC. Als de instroom van patiënten in dezelfde mate blijft stijgen, dan zijn er over twee weken meer dan 2.100 coronapatiënten die onze hulp nodig hebben."

Noord-Nederland schaalt Covid-zorg meer op "Ook in de noordelijke ziekenhuizen zien we een snelle stijging in het aantal opnames van besmette Covid-patiënten. Vandaag is er in ROAZ-verband afgesproken dat alle negen ziekenhuizen in Noord-Nederland Covid-capaciteit opschalen en hiervoor de reguliere zorg afschalen conform landelijke afspraken." Uitstel geplande zorg

Het gaat om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. Per ziekenhuis zal worden bekeken hoeveel en welke zorg zal worden uitgesteld. Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; de ziekenhuizen monitoren deze zorg in nauwe samenwerking met elkaar.

De ziekenhuizen beseffen dat dit een vervelende boodschap is voor mensen die al lang op een wachtlijst staan en nu mogelijk opnieuw te maken krijgen met uitstel van een behandeling. Ook vraagt dit besluit opnieuw veel flexibiliteit van onze zorgmedewerkers. "We moeten dit doen om ervoor te zorgen dat we klaarstaan om de patiëntenstroom aan te kunnen en zodat de zorg toegankelijk blijft voor onze burgers!"