Opgepakt: verwarde man (29) onder invloed

do 04 november 2021 09.49 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân is woensdagavond door de politie aangehouden in Leeuwarden. De man veroorzaakte omstreeks 19.50 uur overlast bij het tankstation aan de Drachtsterweg in Leeuwarden. Diverse mensen hadden bij de politie geklaagd.

De ter plaatse gekomen agenten zagen dat de man onder invloed was. Hij werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en werd overgebracht naar het cellencomplex.