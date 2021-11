Auto ramt viskar op N358: vrouw gewond

wo 03 november 2021 20.31 uur

EE - Een 62-jarige vrouw uit Engwierum is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Humaldawei (N358) bij Ee. De automobiliste kwam in botsing met een viskar en raakte vervolgens bekneld in haar voertuig.

Omstreeks 19.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor het ongeval. Ook de brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden.

In de tussentijd kwam ook het Mobiel Medisch Team met een auto ter plaatse om assisentie te verlenen met een arts. De vrouw is vervolgens met spoed onder begeleiding van een arts overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

