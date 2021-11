Fairtrade-werkgroep in Noardeast-Fryslân viert 10-jarig bestaan

wo 03 november 2021 20.25 uur

DOKKUM - De Fairtrade werkgroep in Noardeast-Fryslân viert haar 10-jarig jubileum. Woensdag stond er een speciale Fairtrade kraam op de mark in Dokkum. Wethouder Esther Hanemaaijer was in de kraam om chocolade uit te delen en een selfie te maken.



De gemeente Noardeast-Fryslân heeft sinds 12 februari 2020 de Fairtrade titel. Daarvoor waren de gemeenten Kollumerland en Dongeradeel ook al in het bezit van een Fairtrade gemeentepredicaat. De toenmalige gemeente Dongeradeel had deze ontvangen op 30 september 2016 en de gemeente Kollumerland c.a. op 12 juni 2017.

De werkgroep van de voormalige gemeente Dongeradeel bestaat inmiddels al 10 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd door activiteiten bij de supermarkten en het uitdelen van chocolade en een proeverij op de markt in de Fairtrade week. Ook kan iedereen hier een selfie laten maken en zo kans maken op een prijs.

10 jaar werkgroep Fairtrade actief

De werkgroep motiveert onder andere het bedrijfsleven om Fairtrade-producten te gebruiken. Door middel van het uitreiken van de certificaten hoopt de werkgroep het onderwerp eerlijke handel weer onder de aandacht te brengen. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen.