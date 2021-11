Geen fietspad boven Drogeham door weigerende landeigenaren

wo 03 november 2021 17.41 uur

DROGEHAM - Door weigerende landeigenaren is een aangekondigd fietspad boven Drogeham nog niet gerealiseerd. Het gaat om een nieuw fietspad dat vanaf de Tillewei langs het kanaal moest komen te liggen. Via de Hegebult en de Hamstermieden moest het pad uitkomen op de Kromelle.

Wethouder Jouke Spoelstra en oud-wethouder Antuma stonden in maart 2018 nog op de foto in de krant. Het destijds aangekondigde recreatieve fietspad is er uiteindelijk niet gekomen.

Schriftelijke vragen

De FNP Achtkarspelen vroeg zich onlangs af waar het fietspad - waarvan de financiering ook al rond was - na 4 jaar is gebleven. "Yn 2019 binne foar it trasee al beammen ôfseage en strûken snoeid. Oant safier it ferline. We binne no hast 4 jier fierder en der is noch gjin fytspaad te bekennen yn de Hamstermieden."

Grondtransacties

Het gemeentebestuur heeft deze week antwoord gegeven op de gestelde vragen. De grondtransacties zijn vooral een 'bottleneck' geworden. Het provinciale plan 'De Mieden op syn moaist' werd op 15 december 2020 vastgesteld waarna men kon beginnen met de aankoop van grond. Het college van B&W laat weten dat ruilverkaveling tot op heden niet overal is gelukt. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de landeigenaren op het tracé van het fietspad langs de Hamsterfeart naar de Kromelle.

"De kavelruilpetearen fan it gebiet de Mieden binne oan de gong. Der hawwe yn it ferline petearen west mei inkele eigners dy't lân ha by de Hamsterfeart lâns en oan it ûnferhurde paad 'Heechhout'. Mei inkele eigners is gjin oerienstemming berikt. Mei dizze eigners wurdt ynkoarten op 'e nij praat."

Persleidingen

Voor de aanleg van een fietspad moet de provincie en gemeente een akkoord zien te krijgen met de betreffende landeigenaren. Alternatieve routes zijn niet mogelijk vanwege persleidingen.

"It grutste probleem is de oanwêzigens fan persliedingen fan it wetterskip dy't noch net ôfskreaun binne. Der is in plan makke dat útgiet fan it sa lang mooglik brûken fan dy liedingen. Resint wurdt lykwols dochs wer tocht om de liedingen te ferfangen en te ferlizzen. Dat hat gefolgen foar de folsleine gebietsynrjochting. Sa lang dêr gjin hurde ôfspraken oer binne, sil Steatboskbehear gjin tastimming ferliene om oer har gerjochtichheid (parten fan) it winske fytspaad te meitsjen."

Inrichtingsplan

Het is dus nog onduidelijk wat de volgende stap zal worden. Meer wordt bekend als het inrichtingsplan voor de 'Droegehamstermieden-noard' is afgerond. Deze moet nog worden vastgesteld en heeft het plan gevolgen voor de ontwikkeling in het gebied.