Fietser lichtgewond bij aanrijding

wo 03 november 2021 17.11 uur

DRACHTEN - Een fietser is woensdagmiddag gewond bij een aanrijding met auto op de splitsing van de Boeg met de Steven in Drachten. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor de hulpverlening.

Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel in de ambulance behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is later opgehaald door bekenden.

