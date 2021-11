Ophogen Saatsenbrêge jaar uitgesteld vanwege bouwkosten

wo 03 november 2021 15.05 uur

ANJUM - Hogere bouwkosten en uitgestelde levertijden vertragen ophoging van de Saatsenbrêge onder Anjum. Als gevolg hiervan kan de vaarroute Súd Ie in 2022 nog niet opengesteld worden voor boten met een hoogte tot 2,50 meter.

De planning was om in het najaar van 2021 te starten met de werkzaamheden aan de brug tussen Anjum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. De coronacrisis gooide roet in het eten. De bouwkosten zijn gestegen en in de bouw is sprake van vertraagde levertijden. Daarom is de bouw nu uitgesteld naar oktober 2022.

Essentieel onderdeel

"Ondanks dit uitstel is de ophoging van de brug een essentieel onderdeel van de vaarroute en dit wordt hoe dan ook gerealiseerd." zo laat de gemeente Noardeast-Fryslân weten.

Klein vaarverkeer

Het programmabureau Súd Ie onderzoekt de mogelijkheid om de route in 2022 wel voor sloepen, kano's en ander klein vaarverkeer tot 1,50 meter te openen. Zo kunnen inwoners en dagrecreanten toch van de faciliteiten gebruik maken.

Obstakelvrij

De sluizen bij Esonstad en Oosterverlaat zijn namelijk klaar voor gebruik. Ook zijn tegen die tijd de gronddammen bij Esonstad vervangen door bruggen. De route is daarmee obstakelvrij voor klein vaarverkeer.

