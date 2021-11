Persco: Anderhalve meter terug als basisregel

di 02 november 2021 19.19 uur

LEEUWARDEN - Het kabinet maakte dinsdagavond in een persconferentie op tv nieuwe regels bekend voor de aanpak van het coronavirus in Nederland. Voor iedereen komen ten eerste de basisregels terug. Het gaat om hoesten en niezen in de elleboog, handen schudden en ventileren.

Premier Rutte voegde daar drie adviezen aan toe. Zo keert de anderhalve meter afstand terug en wordt het thuiswerkadvies aangescherpt. Het advies is om voor de helft van de tijd thuis te werken. Ook adviseert het demissionaire kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk gebruik van het OV te maken.

Coronapas vaker nodig

Het gebruik van de coronapas wordt uitgebreid. In de horeca gaat deze ook gelden voor de buiten terrassen. De pas wordt bovendien verplicht in doorstroomlocaties zoals bijvoorbeeld musea en sportscholen.

Mondkapjes

De mondkapjes worden bovendien weer verplicht in publiek toegankelijke ruimtes en locaties. Denk hierbij aan overheidsgebouwen en winkels. Ook valt het hoger onderwijs hieronder. Op de stations en op de perrons moeten ook weer mondkapjes worden gedragen. Het mondkapje is niet van toepassing op plekken waar het coronatoegangsbewijs verplicht is.

Vrees voor verdubbeling IC-bezetting

Op de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat het RIVM vreest dat de bezetting van de IC's halverwege december verdubbeld wordt als er niets gebeurd. "De zorg kan dit niet aan", benadrukte de demissionair minister Hugo de Jonge. "De realiteit is dat het hartstikke druk is in de ziekenhuizen en de rest van de zorg."

Volgens De Jonge is het overgrote deel van de coronapatiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd.