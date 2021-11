Echtpaar Visser-Visser viert diamanten huwelijk

di 02 november 2021 17.04 uur

NOARDBURGUM - Het was deze dinsdag 60 jaar geleden dat Jan Visser en Marie Visser-Visser elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Jeroen Gebben bracht het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.

Jan Visser werd in 1937 geboren in Groningen en groeide op in De Westereen. Marie Visser-Visser is geboren en getogen in Noardburgum, eveneens in het jaar 1937.

Het stel leerde elkaar kennen op het Pinksterfestival van muziekvereniging Bernlef in Noardburgum. Ze trouwden op 2 november 1961 in het gemeentehuis van Burgum. Het echtpaar ging op Terschelling wonen, de heer Visser werkte daar bij een bedrijf dat schepen loste. Na een half jaar verhuisde het jonge echtpaar weer terug naar de roots van mevrouw Visser in Noardburgum. Samen met de broer van mevrouw Visser hadden ze daar een BMW-garage. In 1972 verhuisde het paar naar Burgum en begonnen ze een SRV-winkel. Met de SRV-wagen bezorgden ze 29 jaar lang boodschappen in Burgum. Het echtpaar kreeg een zoon en later werd er een kleindochter geboren.

Mevrouw Visser had voor het huwelijk diverse banen, ze werkte bij een naaiatelier in De Westereen, bij Philips en als kinderverzorgster in Haarlem. Na hun trouwen hielp mevrouw mee in de SRV-winkel. Als hobby zwom mevrouw graag. Meneer Visser heeft naast zijn werk jarenlang als vrijwilliger geholpen bij de opmaak van de dorpskrant van Noardburgum.

Intussen woont het echtpaar weer in Noardburgum en daar wonen ze tot op de dag van vandaag nog zelfstandig. Het 60-jarig huwelijk wordt in kleine kring gevierd.

