Basisschoolkinderen verrast met Fairtradepakket

di 02 november 2021 15.57 uur

WâLTERSWâLD - De werkgroep Fairtrade van de gemeente Dantumadiel kwam maandag met wethouder Gerben Wiersma een Fairtrade-pakket uitreiken aan de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool CNS te Wâlterswâld. De kinderen waren blij verrast met dit bezoek en genoten zichtbaar van de traktatie.

De reden voor het bezoek was om het heugelijke feit te vieren dat de gemeente 5 jaar de Fairtrade titel in handen heeft. Op 2 november 2016 werd de titel \'Fairtrade gemeente’ uitgereikt aan Dantumadiel.

Kinderen leren wat Fairtrade is

Naast dat de kinderen verschillende Fairtradeprodcuten kregen werd ook uitgelegd wat Fairtrade inhoudt en waarom dit van belang is. “Door kinderen bekend te maken met Fairtradeproducten en via (strip)boeken leren zij spelenderwijs waarom dit zo belangrijk is en hoe ze zelf kunnen bijdragen” aldus wethouder Wiersma.

Alle 11 basisscholen in de gemeente ontvangen van de werkgroep dit pakket

Het pakket bestaat uit een Tony Chocolonely-reep, Fairtradesap, een aantal Suske en Wiske strips met als onderwerp Max Havelaar, een Fairtrade kwartet en informatie voor een spreekbeurt. De werkgroep wil hiermee het onderwerp eerlijke handel ook bij de kinderen onder de aandacht brengen.

