Nieuwe subsidieregeling voor initiatieven tegen eenzaamheid

di 02 november 2021 15.47 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen start dit najaar met een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven tegen eenzaamheid en het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. De gemeente stelt eenmalig een bedrag van 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven van maatschappelijke organisaties en inwoners.

Door corona is de eenzaamheid bij vooral ouderen en jongeren groter geworden. Met de subsidieregeling \'Versterken van zelf- en samenredzaamheid’ wil de gemeente initiatieven steunen die ervoor zorgen dat inwoners zich minder eenzaam voelen. Deze subsidie kan gebruikt voor bijvoorbeeld extra jongerenwerk of een dorpstuin.

Wethouder Margreet Jonker van Achtkarspelen: ”Wij willen dat onze inwoners meedoen aan het maatschappelijke leven. Een tijdlang lag alles stil, maar nu mag er weer meer. Daarom roepen we onze inwoners op om met mooie plannen te bedenken die ten goede komen aan onze inwoners.”

Zowel professionals als inwoners kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Voor professionals is eenmalig € 100.000 beschikbaar, maximaal € 25.000 per aanvraag. Voor inwoners is er eenmalig € 100.000 beschikbaar, met een maximum van € 5.000 per aanvraag. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 november 2021 tot 1 januari 2022. Het geld is door de Rijksoverheid aangeboden.