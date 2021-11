Activist mag demonstreren tijdens intocht Sinterklaas

02-11-2021

SURHUISTERVEEN - Activist Dimitri Knobbe mag op 13 november 2021 demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Surhuisterveen. In augustus vroeg de Fries een vergunning aan voor de demonstratie. Knobbe kondigde zijn actie deze week aan via de Facebook-pagina De Lieve Goede Sint.

Poll: Wat kies jij?

Roetveegpiet 6,4%

Zwarte Piet 88,8%

Regenboog Piet 1,2%

Geen mening 3,6%

330 stemmen - poll is beëindigd

Wat de kleur van de zwarte pieten in Surhuisterveen zal worden, blijft de grootste verrassing. De gemeente Achtkarspelen laat dat over aan de organisatie van de intocht.

Specifiek Surhuisterveen

Eénpitter Dimitri Knobbe koos specifiek voor Surhuisterveen omdat hij verwacht dat daar zwarte pieten zullen optreden. Dat zei hij maandag via Omrop Fryslân radio: "De klassieke ouderwetse Zwarte Pieten, Blackface Pieten."

De oud-Heerenveener vindt dat we met z'n allen nog eens goed moeten reflecteren op de A7 blokkade en de gevolgen daarvan. De blokkeerfriezen inspireerden - in zijn ogen - bijvoorbeeld hooligans om op te draven bij Kick Out Zwarte Piet demonstraties. Veel van deze demonstraties werden - vanwege de veiligheid - onmogelijk gemaakt. Het geweld tegen de overheid via bijvoorbeeld boerenprotesten en gele hesjes volgden daarna.

Welkom

Burgemeester Oebele Brouwer vraagt zich op de radio af waarom de beste man naar Surhuisterveen wil komen, mede omdat hij de blokkeerfriezen en boerenprotesten erbij haalt. "Man, wêrom komme jo hjir? It is in bernefeest, dat hat it altyd west en moat it ek bliuwe...."

Mensen die willen demonstreren worden in elk geval niet geweerd. "At der guon sizze, wy tinke dat er Pyten rinne yn in kleur dy't us net sa oantsjint, en se jouwe oan dat se der wêze wolle om har lûd hearre te litten dan binne se wolkom. Dan krije se oan de route in fak wêr't se it lûd hearre litte moatte..."

Hoe de demonstratie er op 13 november 2021 in Surhuisterveen uit komt te zien, blijft ook voor Knobbe nog onduidelijk. Er is volgens hem nog niet eens een vergunning verleend.