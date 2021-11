Fietsster aangereden op de Drift in Drachten

di 02 november 2021 12.45 uur

DRACHTEN - Een fietsster is dinsdag lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Drift in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 11.50 uur plaats en de politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De vrouw is behandeld in de ambulance. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

